Палата представителей отложила слушания с экс-директором ФБР Коми

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей отложила запланированные на 24 мая слушания с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, который оказался в центре нескольких скандалов, сообщил в Twitter глава контрольного комитета палаты Джейсон Чаффец.

"Я говорил с Коми. Он хочет поговорить со специальным прокурором перед тем, как давать публичные показания. Слушания, запланированные на среду, отложены", — написал Чаффец. Специальный прокурор Роберт Мюллер был назначен для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Согласно публикации New York Times, Коми утверждает, что на встрече в феврале президент Дональд Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Впоследствии Трамп уволил Коми. Сам Коми еще до увольнения на показаниях в конгрессе под присягой отрицал, что кто-либо вмешивался в его расследования.

Белый дом выпустил заявление, в котором отрицает обвинения и заявляет, что Трамп никогда не просил Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, включая расследование против Флинна.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.