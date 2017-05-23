СМИ: в США сыщик пытался незаконно добыть налоговую декларацию Трампа

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Частный детектив из американского штата Луизиана незаконно пытался найти налоговую декларацию президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post.

По данным издания, 31-летний Джордан Хэмлетт 13 сентября безуспешно попытался добыть налоговую документацию Трампа при помощи онлайн-программы материальной помощи студентов. Американские власти взяли подозреваемого под стражу, детективу предъявили обвинение в использовании не принадлежащего ему номера социальной страховки.

Как сообщает газета, во время допроса в октябре 2016 года Хэмлетт, работавший частным следователем, "добровольно сообщил о совершении правонарушения". "Он говорил о содеянном с гордостью", — цитирует газета федерального прокурора.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.