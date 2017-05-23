СМИ: хакеры атаковали группу ООН по нарушениям санкций против КНДР

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Хакеры совершили атаку на группу экспертов ООН, которая расследует нарушения режима санкций, наложенных на КНДР, передает агентство Рейтер.

По информации агентства, председатель группы экспертов ООН отправил чиновникам организации и комитету Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР, также известному как комитет 1718, сообщение-предупреждение о том, что на группу экспертов была совершена хакерская атака. В послании говорится, что хакеры взломали компьютер одного из экспертов ООН 8 мая.

"Файл в формате zip был отправлен с личным сообщением, которое показывает, что хакеры обладают очень подробной информацией о структуре текущего расследования и методов работы группы", — говорится в электронном сообщении.

Также в сообщении отмечалось, что члены комитета находятся в ситуации повышенного риска. Председатель группы назвал атаку частью "продолжительной киберкампании".

Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за атакой вредоносной программы-вымогателя, которая поразила сотни тысяч компьютеров по всему миру. Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

В пятницу зампостпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён отметил, что заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворны.