Во Львове мусор после ливня плавал по улицам

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. После ливня во Львове мусор со стихийных свалок разнесло по всему городу водными потоками, сообщает РИА Украина.

Накануне во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. Коммунальщики работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках.

Жители города делятся фото и видео с последствиями стихии — по улицам плавают горы мусора, а там, где вода уже ушла, бегают крысы.

Во Львове существует проблема с вывозом мусора, в результате во многих районах скопились отходы, представляющие опасность для санитарного состояния города. Львовскую свалку закрыли в 2016 году после пожара, и с тех пор мусор из Галичины путешествует по всей Украине. СМИ сообщали, что львовские отходы незаконно сбрасывают в других регионах, в том числе и в Одесской области.

В апреле власти Львовской области подписали меморандум, согласно которому города региона обязались принимать мусор в течение двух лет. Однако в мэрии столицы Галичины позднее признали, что соглашение не работает.