Генсек ООН поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

ООН, 22 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана, заявил в понедельник журналистам представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В субботу, 20 мая, иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах.

"Генеральный секретарь поздравляет народ и правительство Ирана с успешным проведением президентских выборов, а президента Роухани — с переизбранием. Он ждет продолжения сотрудничества с ним и его правительством по взаимно интересным вопросам", — заявил Дюжаррик.

Накануне выборов в Иране в ООН сообщили, что будут следить за президентскими выборами в стране на основе открытых источников, так как Тегеран не обращался с просьбой направить наблюдателей всемирной организации.