Трамп заявил, что видит признаки решения конфликтов на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел "обнадеживающие признаки" по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в мире.
Трамп прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где провел встречи с лидерами ряда мусульманских стран, в том числе из Ближнего Востока.
Президент США отметил, что в ходе встреч одним из главных вопросов была борьба с терроризмом и экстремизмом, а также с радикальной идеологией.
Выступление президента транслировали американские телеканалы.