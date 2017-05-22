Трамп назвал палестино-израильское урегулирование "самой сложной сделкой"

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, несмотря на то, что это "самая сложная сделка из всех".
Президент США не сообщил о конкретных планах по урегулированию ситуации. Выступление президента транслировали американские телеканалы.
Трамп вскоре после избрания объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, что пытались, но не смогли сделать его предшественники в Белом доме.