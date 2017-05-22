В Раде назвали условие, при котором рассмотрят вопрос о визовом режиме с РФ

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, нужно завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в украинском парламенте.

"Что является важным в этой инициативе (введение визового режима с РФ — ред.)? Чтобы голосуя, была твердая уверенность, что будет большинство в зале, потому что неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс. В прошлый раз, когда я поставил этот вопрос в повестку дня, наибольшая фракция парламента с утра на заседании дали информацию, что не будут голосовать. Очевидно, что мы должны завершить политические консультации перед тем, как этот вопрос поставить на повестку дня", — сказал спикер парламента журналистам, его комментарий транслировал телеканал "112 Украина".

Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте в понедельник вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и партии "Народный фронт". Однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе вопрос о введении виз с Россией не стоит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.