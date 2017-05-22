Израильский депутат повеселил земляков, добившись селфи с Трампом

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Израильский парламентарий Орен Хазан повеселил соотечественников, сумев сделать селфи с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху ему помешать.

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Импровизированная фотосессия, которую устроил депутат в аэропорту Тель-Авива, стала одним из самых обсуждаемых эпизодов визита американского лидера, который пока проходит без больших новостей и сенсаций.

На видеозаписи видно, как Хазан останавливает Трампа, пожимающего руки строю израильских политиков, выуживает из недр пиджака мобильный телефон, тратит несколько секунд на то, чтобы совладать с забарахлившим аппаратом и делает селфи, приобнимая президента.

Фото затем появилось на странице депутата в микроблоге Twitter c англоязычной подписью: "Спасибо, господин президент. Мне было приятно".

Хазан рассказал американскому гостю, что он его давний фанат и сам пользуется репутацией "израильского Трампа" за некоторую эксцентричность. "А потом я сказал: "Надо, чтобы было побольше таких, как мы". А потом я просто добавил: "Что скажете, может, селфи?" А он ответил: "Давай!" — цитируют депутата новостной интернет-сайт "Уай-нет" и родственный ему русскоязычный ресурс "Вести".

На видео видно, что экспромт однопартийца-заднескамеечника вызвал неудовольствие Нетаньяху, который попытался отодвинуть его руку с телефоном и увести Трампа.