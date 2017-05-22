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В мире

Лидер Каталонии: референдум не ставит целью уничтожить Испанию

20:3322.05.2017
(обновлено: 20:37 22.05.2017)
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© Фото предоставлено правительством КаталонииГлава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фотоГлава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© Фото предоставлено правительством Каталонии

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Референдум о независимости Каталонии не ставит целью уничтожить Испанию, как об этом заявляет премьер страны Мариано Рахой, он абсолютно соответствует конституции, заявил в Мадриде председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон на конференции "Референдум для Каталонии. Приглашение к демократическому соглашению".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Рахой обвинил власти Каталонии в шантаже испанцев
"Наше требование вполне вкладывается в конституционные рамки. Речь не идет о попытке уничтожить Испанию, речь идет о праве Каталонии на самоопределение", — заявил Пучдемон. По его словам, "референдум о независимости, согласованный с правительством, — наилучшее решение". "Предложение о диалоге остается в силе", — заверил Пучдемон. Однако он предупредил, что "если испанское правительство будет продолжать говорить нет", у властей Каталонии "нет никакого права не выполнять мандат".

"Мы сделаем формальное предложение, которое направим испанскому правительству. Мы будем ждать до последнего, но если не будет соглашения, тогда мы проведем референдум. И исходя из этого (результатов – ред.) мы можем начинать новый диалог с позиций братских связей", — заявил Пучдемон.

Он заверил, что власти Каталонии не откажутся от права на самоопределение. Глава Каталонии также призвал власти Испании "говорить без угроз". По его словам, демократия – "дать возможность людям проголосовать без того, чтобы кого бы то ни было отправляли в суд".

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
Правительство Испании призывает власти Каталонии к диалогу в парламенте
По его словам, большинство каталонцев, которые не поддерживают независимость, "тоже хотят быть услышанными".

На входе в здание каталонских политиков встречали несколько десятков человек с флагами Испании, которые выкрикивали "Сепаратисты, террористы", "Да здравствует Испания!". Они разбрасывали листовки с совместной фотографией Пучдемона и лидера партии Podemos Пабло Иглесиаса и надписью "22 мая. Вон, Пучдемон! Мэрия Мадрида", а на обратной стороне – изображение испанского флага и надпись: "Да здравствует единство Испании!". Помимо Пучдемона в конференции, на которую были приглашены политики и общественные деятели, принимали участие заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас и советник (министр) иностранных дел Каталонии Рауль Ромева.

Ромева напомнил, что 80% каталонцев выступают за проведение референдума, и "очень многие из них поддерживают независимость". "Каталония не идет против кого бы того бы то ни было. Вопрос в том, чтобы определить, какими должны быть наши отношения. Не надо обманывать себя. Не существует каталонской проблемы, проблема есть в Испании. Испания ставит под вопрос свою демократию в Каталонии", — заявил Ромева.

Он призвал относиться к проблеме "с европейской точки зрения". "На протяжении истории исчезали и появлялись новые государства. Уверен, что все демократы считают, что будущее Европы должно базироваться на свободе, а не на навязывании чьей-либо точки зрения. Никто в Каталонии не призывает изолировать себя, мы предлагаем вновь найти себя без давления, в свободной Европе, которая признает право иметь различия", — сказал Ромева. Он призвал Испанию "действовать по-другому, чем действовала на протяжении последних трех веков". По его мнению, то, как удастся разрешить каталонскую проблему, может оказать влияние на "будущее Европы и стать моделью".

Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Шестернина
КС Испании заблокировал часть бюджета Каталонии, выделенную на референдум
Заместитель председателя каталонского правительства Ориол Жункерас напомнил об экономических успехах Каталонии и том факте, что в 2016 году рост каталонской экономики составил 3,5%. "В 2017 году экономический рост будет в два раза выше, чем в среднем в еврозоне. Никогда не был таких инвестиций в Каталонии, мы никогда столько не экспортировали, как сейчас. Эти рекорды мы бьем из года в год", — заявил Жункерас.

"Лучший инструмент, который у нас есть – демократия, которая признает право голосовать. Я буду голосовать за. Но с теми, кто будет голосовать против, нас объединяет убеждение: демократическая воля определять собственное будущее, реализовать избирательное право. Самоопределение – необъемлемое право в мире. Мы не можем отказаться от этого права. Мы придерживаемся твердого намерения его реализовать. Это не просто воля определенных политиков. Большая часть каталонского общества хочет проголосовать на референдуме. Надо дать возможность выразить свое мнение. Когда кто-то говорит, что не дает право проголосовать, тем самым он говорит, что не дает права высказывать мнение", — сказал Жункерас.

Ранее газета El País сообщила, что власти Каталонии разработали механизм, который они задействуют в процессе выхода автономного сообщества из состава Испании — вне зависимости будет проведен согласованный с испанским правительством референдум о независимости или нет. Так называемый закон "Юридического перехода", к проекту которого получила доступ газета, заменит конституцию на два месяца, пока парламент Каталонии будет "проводить процесс создания парламентской республики Каталония". Премьер Испании Мариано Рахой назвал подобные планы каталонских властей "шантажом государства, демократии и испанцев".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Рахой объяснил, почему референдум о независимости Каталонии невозможен
На прошлой неделе вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что каталонский вопрос необходимо обсудить в конгрессе депутатов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению. В случае согласия вопрос можно передать на рассмотрение двух парламентов.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.

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