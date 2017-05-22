США
22.0522 мая20:21МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Адвокат передал в суд согласие депутата Рады Чубарова приехать в Крым

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (326)
20:1822.05.2017
0410
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкГлава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Архивное фотоГлава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Верховной рады, лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров дал согласие прибыть на допрос в Верховный суд Крыма по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации беспорядков, при условии предоставления ему иммунитета от преследования, сообщил адвокат Николай Полозов.

Мероприятия, посвященные годовщине депортации крымских татар. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
ГПУ заподозрила Сталина и Берию в причастности к депортации крымских татар

Чубаров, который покинул полуостров после воссоединения с Крыма с Россией, ранее заявил украинским СМИ, что готов поехать в Крым, чтобы выступить в суде по делу заместителя меджлиса Чийгоза. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отметил, что Чубаров может посетить Крым, однако должен быть готов ответить на вопросы правоохранителей по делам, не связанным с массовыми беспорядками. "Меджлис крымско-татарского народа" признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Очередное рассмотрение дела в Верховном суде РК состоялось в Симферополе в понедельник.

"Защитой было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля Рефата Чубарова по статье 456 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с представлением ему иммунитета от всех форм преследования. Суд заслушал и принял текст ходатайства, а также текст согласия Рефата Чубарова, собственноручно подписанного им, однако отказался выносить какое-либо решение по этому ходатайству", — говорится в видеозаявлении Полозова, опубликованного на его странице в Facebook.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на фотовыставке Крымская весна в Государственной Думе РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Поклонская рассказала о запомнившихся ей делах на посту прокурора Крыма

По его словам, суд мотивировал свое решение тем, что до окончания допроса предыдущего свидетеля не будет разрешать это ходатайство. Завершить допрос свидетеля планируется во вторник, 23 мая.

Власти Крыма неоднократно заявляли, что организаторами продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова являются Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Ленур Ислямов.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена