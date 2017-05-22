Адвокат передал в суд согласие депутата Рады Чубарова приехать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Верховной рады, лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров дал согласие прибыть на допрос в Верховный суд Крыма по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации беспорядков, при условии предоставления ему иммунитета от преследования, сообщил адвокат Николай Полозов.

Чубаров, который покинул полуостров после воссоединения с Крыма с Россией, ранее заявил украинским СМИ, что готов поехать в Крым, чтобы выступить в суде по делу заместителя меджлиса Чийгоза. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отметил, что Чубаров может посетить Крым, однако должен быть готов ответить на вопросы правоохранителей по делам, не связанным с массовыми беспорядками. "Меджлис крымско-татарского народа" признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Очередное рассмотрение дела в Верховном суде РК состоялось в Симферополе в понедельник.

"Защитой было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля Рефата Чубарова по статье 456 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с представлением ему иммунитета от всех форм преследования. Суд заслушал и принял текст ходатайства, а также текст согласия Рефата Чубарова, собственноручно подписанного им, однако отказался выносить какое-либо решение по этому ходатайству", — говорится в видеозаявлении Полозова, опубликованного на его странице в Facebook.

По его словам, суд мотивировал свое решение тем, что до окончания допроса предыдущего свидетеля не будет разрешать это ходатайство. Завершить допрос свидетеля планируется во вторник, 23 мая.

Власти Крыма неоднократно заявляли, что организаторами продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова являются Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Ленур Ислямов.