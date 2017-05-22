У берегов Эстонии начались учения ВМС стран Балтии

ТАЛЛИН, 22 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Учения военно-морских сил стран Балтии Baltic Fortress 2017 ("Балтийская крепость 2017"), в ходе которых будет отрабатываться прием прибывающих морем войск союзников по НАТО и другие элементы военной подготовки, в понедельник начались в эстонских водах, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

В учениях под руководством ВМС Эстонии принимают участие штабной корабль ВМС Литвы LNS Jotvingis, минный тральщик LNS Kursis и патрульный корабль LNS Dzukas. Латвия представлена штабным кораблем LVNS Varonis. От Эстонии в учениях участвуют минные тральщики Admiral Cowan и Sakala, целевая группа штаба ВМС и водолазное подразделение, в которое также входят управляющие подводными роботами военнослужащие ВМС Бельгии.

"Учения дают нам хорошую возможность отработать управление более крупными, чем обычно, подразделениями в условиях повышенной угрозы",- сказал и.о. начальника ВМС Эстонии капитан второго ранга Айн Пярна.

Кроме упражнений по приему союзных войск и вооружений, а также подготовки необходимых морских путей и швартовочных площадок, около 300 моряков будут заниматься разминирование фарватеров. В ходе учений планируется применение числе взрывпакетов, осветительных ракет и учебных мин. Подводные взрывы производиться не будут.

В роли условного противника выступят тральщик Ugandi, водолазный бот Aleksandra ВМС Эстонии, вертолет ВВС ЭстонииRobinson R-44 и польские штурмовики SU-22. Учения завершатся 26 мая.

Учения Baltic Fortress проводятся ежегодно с 2008 года. Их на ротационной основе организуют ВМС Эстонии, Латвии и Литвы. В следующем году учения пройдут в Литве.