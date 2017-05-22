США и Турция должны вести углубленный диалог по Сирии, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и Турция должны вести углубленный диалог по сирийскому урегулированию и борьбе с терроризмом, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джонатан Коэн.

Представитель госдепа отметил, что Вашингтон и Анкара ведут диалог не только о "разногласиях вокруг YPG" (отряды народной самообороны сирийских курдов)", но также и о том, как совместными усилиями достичь урегулирования сирийского конфликта.

"Во-первых, мы дали обещания на уровне лидеров (двух стран) работать над углублением и расширением отношений, усилением торговых связей", — сообщил американский дипломат, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.

Кроме того, по его словам, США и Турция должны убедиться в том, что они "стоят плечом к плечу в борьбе с террористическими группировками".

"Мы должны продолжить говорить о будущем в Сирии и той роли, какую Иран может играть на Ближнем Востоке. У нас есть общее понимание того, как мы будем взаимодействовать с иранцами. Нам нужен более углубленный диалог по этим вопросам. Это поможет расширить основу стратегического партнерства", — подчеркнул Коэн.

Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана прошли в Вашингтоне на прошлой неделе на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением американского президента поставлять вооружение сирийским курдам, ведущих борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.