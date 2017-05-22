Экс-депутата ЛНР обвинили в краже более пяти миллионов рублей

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Экс-депутата Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Александра Емельяненко, ранее и.о. гендиректора ООО "Луганское энергетическое объединение", обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму более 5,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

В октябре 2015 года в ЛНР задержали министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрия Лямина и депутат Народного совета Емельяненко. Позже задержанные были отправлены под домашний арест до окончания расследования.

"В ходе расследования уголовного дела задокументированы факты нанесения Емельяненко А.Н., как должностным лицом ООО "ЛЭО", ущерба государству на сумму более 5,7 миллиона рублей", — сообщили в ведомстве.

В МГБ ЛНР уточнили, что на данный момент расследование уголовного дела по обвинению бывшего депутата окончено и направлено в суд.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.