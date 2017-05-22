Полностью заблокировать российские соцсети невозможно, заявили на Украине

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко признала, что заблокировать российские соцсети на 100% невозможно, однако считает "достижением" ограничение числа аудитории, заявил в понедельник замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив.

Ранее Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

"Действительно, на все 100% запретить нельзя, и это факт. Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns. Есть вопрос анализа трафика, это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах. Можно отсечь аудиторию в "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком", — приводит слова Шимкива сайт телеканала "112 Украина".

Замглавы администрации президента назвал "достижением" уменьшение объема аудитории.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в свою очередь напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.