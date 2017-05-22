СМИ: США обсуждают с Саудовской Аравией поставку вооружений на $110 млрд

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Американские законодатели ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа представит на утверждение в конгресс десятилетний контракт на поставку вооружения Саудовской Аравии общей стоимостью 110 миллиардов долларов, сообщает Foreign Policy в понедельник.
Согласно тем же данным, переговоры о сделке ведут зять и советник Трампа Джаред Кушнер, а со стороны Саудовской Аравии тесную связь с американской администрацией по этому вопросу держит 31-летний заместитель наследного принца Мохаммед бен Салман. Эта тема обсуждалась и в рамках визита Трампа в Саудовскую Аравию, пишет издание.
Речь идет о продаже произведённых оборонным комплексом США "судов, танков, бронированных машин, наводящихся ракет, технологий по противоракетной обороне и радарных систем", уточняет издание со ссылкой на людей, знакомых с деталями переговоров.
Саммит с участием президента США Дональда Трампа и представителей руководства более 50 арабских и мусульманских стран открылся в воскресенье вечером в столице Саудовской Аравии, куда Трамп прибыл с визитом. Посещение королевства стало первым пунктом в дебютном зарубежном турне Трампа в качестве главы государства.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани, избранный на прошедших выборах на второй срок, подтвердил, что Тегеран продолжит оказывать поддержку Ираку и Сирии в борьбе с терроризмом. При этом он отметил, что считает прошедший в Эр-Рияде саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидеров арабских и исламских стран не имеющим политической силы для борьбы с терроризмом.