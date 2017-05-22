В Мексике пока не получали запрос на депортацию россиянина Макеева

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор мексиканского штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ сообщил в понедельник, что пока нет запроса на депортацию из страны россиянина Алексея Макеева, раненного на минувшей неделе в Канкуне толпой возмущенных мексиканцев.

Группа из нескольких сотен человек окружила дом Макеева и напала на него. При этом один мексиканец был ранен и скончался после нападения. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

"Пока у нас нет никакого запроса (на депортацию), мы лишь осуществляем его охрану, пока его не выпишут из госпиталя, в котором он лечится", — приводит портал Excelsior заявление Печа.

В то же время он сообщил, что, по предварительной информации, с начала 2017 года пребывание Макеева на территории Мексики оформлено ненадлежащим образом. "Этот человек из России в сентябре 2014 года получил постоянный вид на жительство по гуманитарным соображениям, но в январе 2017 документ был аннулирован", — сказал генпрокурор.

По данным Печа, в воскресенье Макеев пришел в сознание и начал нормально питаться, его состояние стабилизировалось. Медики считают, что его пребывание в госпитале может продлиться еще 4-5 дней. Он получил множественные ушибы, черепно-мозговую травму в районе правой теменной области, что вызывало у него проблемы с подвижностью левой части тела.

В то же время консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот выразил серьезные сомнения в возможности такой скорой выписки Макеева. "У него слишком серьезная черепно-мозговая травма, чтобы он вышел через пять дней, сейчас мы проверяем информацию в госпитале для подтверждения данных прокуратуры и понимания состояния нашего гражданина", — сказал Болбот РИА Новости.

Печ рассказал также, что сейчас в рамках уголовного дела ведется расследование в отношении местных полицейских за неоказание помощи Макееву в момент, когда на него напали.