Трамп заявил, что не упоминал Израиля, делясь разведданными с Лавровым

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не упоминал Израиля в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым он якобы поделился секретной информацией о планах террористов.

Американские и израильские СМИ критиковали Трампа, утверждая, что сведения были изначально им получены от Израиля, а их разглашение могло скомпрометировать источник и метод получения информации.

"Я ни разу не упомянул слова или имени Израиля. Ни разу во время этого разговора", — ответил американский президент на соответствующий вопрос одного из журналистов на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Все говорят, что я это сделал. Так что у вас очередная неверная история. Ни разу не произнес слова "Израиль", — добавил он.

Газета Washington Post 17 мая со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство"*.

На следующий день советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание. При этом он назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа со стороны американских СМИ в том, что тот якобы передал Лаврову секретные сведения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.