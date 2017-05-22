Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Президент США выразил уверенность, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и предупредил Тегеран "быть осторожнее с США".

"Я могу сказать вам, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — сказал Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США призвал Иран "быть очень осторожным с США, поскольку они заключили фантастическую сделку с предыдущей администрацией (Барака Обамы)" и "должны быть благодарны".

По словам американского лидера, он видит "присутствие Ирана повсюду на Ближнем Востоке" как в виде поставок оружия, так и военных.

США регулярно обвиняют Иран в "дестабилизирующей деятельности" в регионе. Президент США Дональд Трамп ранее на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде, на которой представители Тегерана не присутствовали, обвинил Иран в поддержке терроризма и властей Сирии. Трамп регулярно критикует ядерную сделки Ирана и "шестёрки" международных посредников.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.