Политтехнолог Шувалов назвал свое выдворение из Украины абсурдным

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Российский политтехнолог Игорь Шувалов считает, что запрет ему въезда на Украину связан "с борьбой в украинской политике", он назвал такие меры абсурдными.

Ранее член коллегии МВД, депутат Рады Антон Геращенко сообщил, что в понедельник Украина выдворила политтехнолога, "фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Шувалова и запретила ему въезд в страну на пять лет.

"Нынешняя суета вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина — моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет абсурден. Спасибо моим друзьям за поддержку. Своим недоброжелателям сообщаю: мы живем во времени и в мире, в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точке зрения и запретам медиа и свободы слова", — приводит слова Шувалова новостной сайт "Подробности" украинского телеканала "Интер".

Ранее украинские СМИ обнародовали переписку бывшего редактора телеканала "Интер" Марии Столяровой и Шувалова, который, по информации медиа, является членом наблюдательного совета украинского медиахолдинга Inter Media Group. Почту Столяровой якобы взломали хакеры. Значительное место в ее переписке отведено описанию отношений с Шуваловым. Глава МВД обратился к Службе безопасности Украины с призывом расследовать деятельность руководства "Интера" в связи с его "антигосударственной позицией".

Один из ведущих украинских телеканалов "Интер" часто подвергается критике, в том числе со стороны политиков и представителей власти, за якобы занимаемую им пророссийскую позицию.