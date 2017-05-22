Медведев открыл в Стамбуле мемориальную доску послу Карлову

Дмитрий Медведев на церемонии открытия в генеральном консульстве РФ в Стамбуле мемориальной доски Андрею Карлову. 22 мая 2017

Дмитрий Медведев на церемонии открытия в генеральном консульстве РФ в Стамбуле мемориальной доски Андрею Карлову. 22 мая 2017

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной послу России в Турции Андрею Карлову, который был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре.

Главу кабмина сопровождали вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, а также генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев и временный поверенный в делах РФ в Анкаре Сергей Панов.

Медведев возложил цветы к мемориалу — букет красных роз, повязанных черной лентой. Затем участники церемонии почтили память посла минутой молчания.

Доска размещена на втором этаже здания консульства в галерее, где вдоль стены развешены портреты послов Российской империи, работавших в этом здании.

До этого премьер осмотрел здание генерального консульства России в Стамбуле. Сотрудник консульства рассказала премьеру об истории здания с года основания до переезда посольства России в Анкару, в том числе и о посольской миссии в Стамбуле Михаила Кутузова.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

Ранее именем Карлова был назван проектируемый проезд №1968 в московском районе Дорогомилово. Кроме того, столичный департамент по конкурентной политике сообщал, что мемориальную доску в честь Карлова установят в Москве не позднее конца сентября.