Протестующие в Йемене забросали кортеж эмиссара ООН камнями и обувью

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группа протестующих в Йемене забросала кортеж специального посланника ООН в стране камнями, яйцами и обувью, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В результате нападения мавританский дипломат Исмаил Ульд Шейх Ахмед не пострадал. Инцидент произошел на выезде из аэропорта в йеменской столице Сане.

Телохранители эмиссара ООН в ответ на действия протестующих открыли огонь в воздух. О ранениях среди участников акции протеста, связанных с шиитскими повстанцами, не сообщается.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.