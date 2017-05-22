ЕК: Греция выполнила финансовые обязательства, чтобы остаться в еврозоне

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Мария Князева. Греция выполнила обязательства в рамках программы финансовой помощи, что говорит о том, что страна готова брать на себя обязательства, чтобы остаться в еврозоне, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси журналистам перед началом заседания Еврогруппы.

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в понедельник вновь обсудит ситуацию с выделением Греции кредитов международной финансовой поддержки.

Последние действия властей Греции подтверждают, что "они готовы брать на себя обязанности, чтобы остаться в еврозоне", сказал Московиси.

Парламент Греции на прошлой неделе принял закон, закрепляющий договоренность с кредиторами в рамках программы финпомощи. Он, в частности, предусматривает сокращение на 18% пенсий с 2019 года, снижение зарплат, урезание социальных пособий и повышение налогов, коллективные увольнения трудящихся, определяет их порядок и меры контроля, также планируются реформа в сфере энергетики, приватизация предприятий и определяется среднесрочная финансовая стратегия на 2018-2021 годы.

"Да, Греция выполнила свои обязанности", — отметил Московиси, добавив, что теперь дело за партнерами Греции.

Фонды еврозоны и Международный валютный фонд кредитуют Грецию, которая входит в валютный блок, во избежание ее дефолта уже с 2010 года. Сейчас идет третья программа поддержки, стартовавшая в 2015 году, ее объем — более 80 миллиардов евро. Программа, по ее задумке, должна завершиться в середине 2018 года, но две предыдущие программы приходилось, так или иначе, дополнять новыми мерами помощи.