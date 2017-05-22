Источник: Украине могут запретить голосовать на выборах гендиректора ВОЗ

ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Украина может лишиться права голосовать во время выборов нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за задолженностей по взносам на сумму свыше 26 миллионов долларов, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Права голосовать лишены Центральная африканская республика, Гвинея-Бисау, Сомали, Коморские острова и Украина. У всех имеются задолженности по взносам, но все они имеют шанс урегулировать этот вопрос", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что эти страны будут официально вновь лишены права голоса, если до утра вторника не предоставят письменные гарантии того, что готовы заплатить долг по взносам.

Согласно резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения, право Украины на голосование в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) было приостановлено с 2014 года, так как страна имела задолженность по взносам. Отказ в праве голоса был затем подтвержден в резолюциях ВАЗ 2015 и 2016 года.

В резолюции ВАЗ 69/48 69-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, в частности, говорится, что "в соответствии с предыдущими резолюциями ВАЗ, привилегии голосования следующих пяти государств продолжат быть приостановленными: ЦАР, Коморские острова, Гвинея-Биссау, Сомали и Украина".

По официальным данным ВОЗ, задолженность Украины с 31 декабря 2013 года по 2016 год составляет более 26,395 миллиона долларов США.

Выборы нового генерального директора ВОЗ пройдут в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения во вторник в Женеве.