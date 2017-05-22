Участники акции протеста в Тунисе подожгли штаб-квартиры силовиков

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Участники акции протеста подожгли штаб-квартиры силовиков на юге Туниса после гибели одного из манифестантов, передает местная радиостанция Mosaique FM.

Протестующие в провинции Татавин уже месяц пытаются блокировать нефтегазодобывающий комплекс в Эль-Камуре с требованием более справедливого разделения доходов от добычи углеводородов.

В понедельник утром силы правопорядка применили против протестующих слезоточивый газ. Представители минздрава заявили агентству Франс Пресс, что один из манифестантов случайно погиб, попав под колеса автомобиля национальной гвардии.

Радиостанция сообщает, что в знак протеста против гибели своего товарища манифестанты подожгли здания службы безопасности и Нацгвардии в Татавине.