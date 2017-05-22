В ЕС рассказали, с какого числа украинцы смогут въехать в Евросоюз без виз

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Безвизовый режим с ЕС для Украины начнет действовать с 11 июня, сообщило в понедельник представительство Евросоюза в стране.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз опубликовано в понедельник в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть в ночь на 11 июня. При этом замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала в Facebook, что безвизовый режим вступит в силу с 12 июня, однако позже отредактировала свою публикацию, указав, что решение об отмене виз начнет действовать с 11 июня.

"Первые безвизовые поездки будут возможны уже в 00.01 11 июня", — говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter.

На прошлой неделе в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.