В Киеве возле многоэтажного дома прогремел взрыв

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Взрыв произошел в Оболонском районе Киева возле многоэтажного дома на улице Зои Гайдай, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба управления полиции в украинской столице.

По данным пресс-службы, в дежурную часть поступило сообщение, что вблизи многоэтажного дома поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже здания. На место приехала полиция, правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета.

"Полицейские выяснили, что взрыв произошел около четырех часов утра, но по линии "102" никаких сообщений от местных жителей или очевидцев происшествия не поступало. В результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом ряд украинских СМИ сообщили, что взрыв произошел у центрального офиса украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона Азов, расположенного по улице Зои Гайдай 9/8.

"Национальный корпус" на своей странице в соцсети "Вконтакте" подтвердил информацию о взрыве. "Сегодня ночью неизвестные бросили взрывное устройство во двор центрального офиса "Национального корпуса". Взрыв произошел около 03.00 ночи", — говорится в сообщении партии.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".