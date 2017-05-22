В Киеве возле многоэтажного дома прогремел взрыв

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Взрыв произошел в Оболонском районе Киева возле многоэтажного дома на улице Зои Гайдай, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба управления полиции в украинской столице.
"Полицейские выяснили, что взрыв произошел около четырех часов утра, но по линии "102" никаких сообщений от местных жителей или очевидцев происшествия не поступало. В результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
При этом ряд украинских СМИ сообщили, что взрыв произошел у центрального офиса украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона Азов, расположенного по улице Зои Гайдай 9/8.
"Национальный корпус" на своей странице в соцсети "Вконтакте" подтвердил информацию о взрыве. "Сегодня ночью неизвестные бросили взрывное устройство во двор центрального офиса "Национального корпуса". Взрыв произошел около 03.00 ночи", — говорится в сообщении партии.
Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".