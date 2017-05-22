Роухани: Иран продолжит поддерживать Ирак и Сирию в борьбе с терроризмом

ТЕГЕРАН, 22 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, избранный на прошедших выборах на второй срок, подтвердил, что Тегеран продолжит оказывать поддержку Ираку и Сирии в борьбе с терроризмом.

Относящийся к иранским политикам-реформистам Роухани победил во всеобщем голосовании 19 мая, набрав 57% голосов.

"Кто воюет с терроризмом, так это иракский и сирийский народы, и Иран через своих советников помогал этим народам и продолжит помогать им", — заявил Роухани на первой пресс-конференции после своей победы.

Избранный президент отметил, что считает прошедший в Эр-Рияде саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидеров арабских и исламских стран не имеющим политической силы для борьбы с терроризмом.

"Встреча, которая прошла в Саудовской Аравии, это картинная встреча, и у нее нет и не будет никакой политической ценности. Проблема терроризма не решается на встречах, конференциях и расходованием средств народа", — сказал Роухани.

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