Филиппины могут создать альянс с Россией и Китаем, считает эксперт

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Филиппины могут создать военный альянс с Россией и Китаем, вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), либо для начала взаимодействуя с этой международной организацией, которая имеет Региональную антитеррористическую структуру (РАТС), считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, подполковник запаса Александр Перенджиев.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, комментируя возможность создания военного альянса с Москвой и Пекином, заявил, что сейчас в мире "можно полагаться только на слова России и Китая", и обвинил США в лицемерии. При этом он отметил, что если ситуация в мире, в том числе вокруг запрещенной в России террористической группировки ИГ*, ухудшится, Филиппины будут открыты к оборонительным альянсам.

"Филиппины могут создать альянс с Россией и Китаем, вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), либо для начала сотрудничая с этой международной организацией, которая имеет РАТС", — заявил РИА Новости в понедельник Перенджиев.

Он отметил, что президент Филиппин Дутерте опасается террористической угрозы в регионе, которую могут искусственно создавать Соединенные Штаты.

"Дело в том, что в прошлом году была уже некая презентация ИГИЛ*-2 непосредственно в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Я тогда высказывал мысль, что это будет антикитайский проект с целью ослабить влияние КНР в регионе. Безусловно, это и удар будет по всем крупнейшим государствам в ЮВА, в том числе и по Филиппинам. В высказывании президента Филиппин, скорее всего, содержится опасение, что этот проект может реализоваться. В данном случае он не может полагаться на США, потому что подозревает, что этот террористический проект "ИГИЛ*-2" может исходить от США именно", — полагает эксперт.

По его мнению, чтобы не допустить реализации нового террористического проекта, пресечь его на корню, глава Филиппин вынужден обратиться к Китаю и России, "так как не считает США единственным субъектом мировой политики".

Перенджиев считает, что президенту Филиппин вряд ли удастся быстро избавиться от американского военного присутствия. "Для начала Филиппинам следует создать институты трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем, которых пока нет. Те есть на первых порах это государство может войти в уже существующую структуру — ШОС — в качестве наблюдателя. В рамках этой структуры вполне можно наладить сотрудничество по противодействию терроризму", — заключил военный политолог.

В конце апреля глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита в РФ президента Дутерте. По его словам, после подписания соглашения с Москвой он намерен рассмотреть вопрос о приобретении у России военных самолетов и стрелкового оружия. Лорензана также отмечал, что Филиппины могут заинтересоваться закупкой вертолетов, подводных лодок и бронетехники из России.

*Террористическая организация, запрещенная в России