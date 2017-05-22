Филиппины могут создать альянс с Россией и Китаем, считает эксперт

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Филиппины могут создать военный альянс с Россией и Китаем, вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), либо для начала взаимодействуя с этой международной организацией, которая имеет Региональную антитеррористическую структуру (РАТС), считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, подполковник запаса Александр Перенджиев.
"Филиппины могут создать альянс с Россией и Китаем, вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), либо для начала сотрудничая с этой международной организацией, которая имеет РАТС", — заявил РИА Новости в понедельник Перенджиев.
Он отметил, что президент Филиппин Дутерте опасается террористической угрозы в регионе, которую могут искусственно создавать Соединенные Штаты.
"Дело в том, что в прошлом году была уже некая презентация ИГИЛ*-2 непосредственно в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Я тогда высказывал мысль, что это будет антикитайский проект с целью ослабить влияние КНР в регионе. Безусловно, это и удар будет по всем крупнейшим государствам в ЮВА, в том числе и по Филиппинам. В высказывании президента Филиппин, скорее всего, содержится опасение, что этот проект может реализоваться. В данном случае он не может полагаться на США, потому что подозревает, что этот террористический проект "ИГИЛ*-2" может исходить от США именно", — полагает эксперт.
Перенджиев считает, что президенту Филиппин вряд ли удастся быстро избавиться от американского военного присутствия. "Для начала Филиппинам следует создать институты трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем, которых пока нет. Те есть на первых порах это государство может войти в уже существующую структуру — ШОС — в качестве наблюдателя. В рамках этой структуры вполне можно наладить сотрудничество по противодействию терроризму", — заключил военный политолог.
В конце апреля глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита в РФ президента Дутерте. По его словам, после подписания соглашения с Москвой он намерен рассмотреть вопрос о приобретении у России военных самолетов и стрелкового оружия. Лорензана также отмечал, что Филиппины могут заинтересоваться закупкой вертолетов, подводных лодок и бронетехники из России.
*Террористическая организация, запрещенная в России