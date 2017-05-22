Куклачев попал в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Российский артист Юрий Куклачев попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Причиной указывается "незаконная концертная деятельность на территории Крыма".

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные Юлии Самойловой. Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, и певица не принимала участие в "Евровидении-2017". Также в базу интернет-ресурса попали российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

"Миротворец" известен публикациями данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте появились списки сотрудников СМИ, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием контактных данных. В адрес некоторых из них после этого поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала эту публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала их "прямым призывом к расправе над журналистами".