Более 80% латвийцев настроены против гастарбайтеров

РИГА, 22 мая – РИА Новости. Подавляющее большинство (82%) латвийцев считают нежелательным наплыв гастарбайтеров в республику, этот показатель вырос за год на 5%, свидетельствуют данные опроса центра исследования общественного мнения SKDS, которые приводит в понедельник интернет-издание Delfi.
В то же время 10% опрошенных заявили, что наплыв гастарбайтеров для Латвии "скорее желателен", 2% — "очень желателен", 7% затруднились дать конкретный ответ.
Опрос проводился в декабре 2016 года. Рекордный показатель негативно настроенных в отношении гастарбайтеров латвийцев был зафиксирован в 2009 году: тогда против иностранных рабочих высказались 89% респондентов.
Ранее Латвийская торгово-промышленная палата призвала в связи с нехваткой рабочей силы в отдельных отраслях внести поправки в иммиграционный закон, чтобы как можно скорее утвердить список профессий, к которым можно применять упрощенную процедуру для приглашения работников из-за границы.