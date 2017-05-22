Более 80% латвийцев настроены против гастарбайтеров

РИГА, 22 мая – РИА Новости. Подавляющее большинство (82%) латвийцев считают нежелательным наплыв гастарбайтеров в республику, этот показатель вырос за год на 5%, свидетельствуют данные опроса центра исследования общественного мнения SKDS, которые приводит в понедельник интернет-издание Delfi.

По данным опроса, 82% опрошенных считают, что наплыв гастарбайтеров для Латвии "нежелателен". При этом 47% считают практику подъема экономики при помощи рабочих из других стран "совершенно неприемлемой".

В то же время 10% опрошенных заявили, что наплыв гастарбайтеров для Латвии "скорее желателен", 2% — "очень желателен", 7% затруднились дать конкретный ответ.

Опрос проводился в декабре 2016 года. Рекордный показатель негативно настроенных в отношении гастарбайтеров латвийцев был зафиксирован в 2009 году: тогда против иностранных рабочих высказались 89% респондентов.

По данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии стремительно снижается, при том, что смертность в стране сохраняется на прежнем уровне. В январе 2016 года в Латвии официально проживали 1,969 миллиона человек. В свою очередь статистическое агентство Eurostat отмечало, что Латвия наряду с Литвой лидирует в ЕС по числу уезжающих из страны жителей.

Ранее Латвийская торгово-промышленная палата призвала в связи с нехваткой рабочей силы в отдельных отраслях внести поправки в иммиграционный закон, чтобы как можно скорее утвердить список профессий, к которым можно применять упрощенную процедуру для приглашения работников из-за границы.