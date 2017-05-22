Евросоюз и Британия могут увеличить срок переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Мария Князева. Одобренные в Евросоюзе директивы о ведении переговоров по Brexit допускают возможность пролонгации двухлетнего срока, в течение которого должно быть заключено соглашение о "разводе" между Евросоюзом и Великобританией, говорится в директивах.
"Соглашение (о "разводе" — ред.) должно определить дату выхода (страны из ЕС – ред.), которая должна быть не позднее 30 марта 2019 года если Евросовет, по соглашению с Великобританией, единогласно не решит продлить этот период", — говорится в тесте окончательных директив ЕС по Brexit, одобренных в понедельник.