Евросоюз и Британия могут увеличить срок переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Мария Князева. Одобренные в Евросоюзе директивы о ведении переговоров по Brexit допускают возможность пролонгации двухлетнего срока, в течение которого должно быть заключено соглашение о "разводе" между Евросоюзом и Великобританией, говорится в директивах.

Ранее сообщалось, что у ЕС и страны есть два года на то, чтобы провести переговоры и заключить соглашение о том, как они будут расставаться. Двухлетний срок истекает в марте 2019 года. Простых переговоров в ЕС не ждут.

"Соглашение (о "разводе" — ред.) должно определить дату выхода (страны из ЕС – ред.), которая должна быть не позднее 30 марта 2019 года если Евросовет, по соглашению с Великобританией, единогласно не решит продлить этот период", — говорится в тесте окончательных директив ЕС по Brexit, одобренных в понедельник.