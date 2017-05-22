Пропавший без вести на Эвересте индийский альпинист найден мертвым

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Индийский альпинист, пропавший без вести на склонах Эвереста в воскресенье, найден мертвым, сообщает издание Kathmandu Post.

Уроженец индийского штата Уттар-Прадеш, 27-летний Рави Кумар пропал в воскресенье. По словам управляющего директора компании Arun Treks & Expedition Чованг Шерпа, которая организовала подъем Кумара, проводники нашли тело индийца утром в понедельник на высоте около 8,4 тысячи метров.

"Но спустить тело без промедления невозможно", — заявил Чованг.

Кумар пропал уже после покорения пика, которое состоялось в воскресенье около 13.28 (10.43 мск) по местному времени, что считается достаточно поздним временем, поскольку альпинистам приходится спускаться в вечернее время, когда погода и видимость с заходом солнца ухудшаются. По словам Чованга, Кумар настоял на восхождении на вершину, несмотря на этот факт.

В результате около 20.00 Кумар обессилел и упал, проводник Лакпа Вангья, у которого к тому моменту было обморожение, оставил ему дополнительный запас кислорода и добрался до лагеря, где рассказал другим проводникам о произошедшем. Те отправились на помощь индийцу, но не смогли его найти.

Рави Кумар стал четвертым альпинистом, погибшим в воскресенье при восхождении Эвереста. Ранее сообщалось о гибели граждан США, Словакии и Австралии. Всего к настоящему моменту за нынешний сезон восхождения на Эверест погибли шесть человек.