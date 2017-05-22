Макрон и Путин встретятся в Версале 29 мая

ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон 29 мая проведет в Версале переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Накануне газета " Коммерсант " со ссылкой на свои источники сообщила, что визит Путина во Францию состоится 29 мая. По данным издания, поводом для визита станет открытие в резиденции французских королей в Версале выставки, посвященной Петру I.

"Эта выставка, организованная при сотрудничестве с музеем Эрмитаж из Санкт-Петербурга, отметит 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", — отмечают в администрации французского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, о возможности визита Путина в Париж и переговорах с Макроном, пообещал, что в Кремле своевременно сообщат о визите российского президента в Париж, если он состоится.