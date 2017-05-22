Песков прокомментировал рассмотрение в Раде вопроса о визах с Россией

ПЕСКОВ О РАССМОТРЕНИИ В РАДЕ УКРАИНЫ ВОПРОСА О ВИЗОВОМ РЕЖИМЕ С РФ: ТАКОЙ ШАГ УДАРИТ ПО САМИМ УКРАИНЦАМ — ЭТО ИЗ РАЗРЯДА "ОТМОРОЖУ УШИ НАЗЛО БАБУШКЕ"