В Йемене жертвами холеры стали 315 человек

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Число жертв вспышки холеры в Йемене достигло 315 человек, число заразившихся превысило 29 тысяч, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось о 242 жертвах эпидемии и 23,4 тысячи случаев возможного заражения. Отмечается, что заболевание, о вспышке которого власти заявили 27 апреля, распространилось уже в 19 провинциях страны.

ВОЗ предупреждает о 65 тысяч больных к концу июня, в случае если динамика распространения эпидемии сохранится.

Министерство здравоохранения Йемена ранее призывало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать "беспрецедентной катастрофы". Система здравоохранения в стране сильно пострадала из-за конфликта, продолжающегося в Йемене несколько лет, и не может справиться с проблемой.

Власти Йемена сообщили о вспышке заболевания 27 апреля. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.