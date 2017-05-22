На Ближнем Востоке Трамп ищет друзей против Ирана. Мешает "русский скандал"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент США Дональд Трамп прибывает с официальным визитом в Израиль — страну, отношения с которой задеты продолжающимся "русским шпионским скандалом". Американского лидера обвиняют в разглашении Москве секретной информации, полученной от Тель-Авива. Накануне поездки бывший глава спецслужбы "Моссад" заявил, что если бы по-прежнему руководил ведомством, то воздержался бы от передачи секретных данных американцам. Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попробуют сгладить острые углы в двусторонних отношениях, осложняющихся тем, что американский президент не выполняет своих предвыборных внешнеполитических обещаний.

© AFP 2017 / Thomas Coex Плакат с приветствием в Иерусалиме перед визитом президента США Дональда Трампа в Израиль © AFP 2017 / Thomas Coex Плакат с приветствием в Иерусалиме перед визитом президента США Дональда Трампа в Израиль

Нас подслушали русские

Международный скандал, начало которому положил разговор Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 мая этого года, затрагивает секретную информацию, полученную израильтянами от источника, имеющего выход на группировку ИГ*. По данным издания Foreign Policy, спецслужбы Тель-Авива пребывали "в ужасе" от того, что считавшиеся тайными сведения были переданы России: "Израильтяне кричали на нас, они спрашивали: что это? что вообще происходит?". В СМИ появились сообщения, что распространение секретной информации могло поставить под угрозу жизнь израильского агента.

Опасения израильтян стали более понятны, когда выяснилось, что через того же сотрудника секретных служб Тель-Авив систематически получал разведданные из Ирана. Приняв в расчет отношения Москвы и Тегерана, в еврейском государстве испугались, что информатор — возможно, высокопоставленный — будет вычислен или просто перестанет выходить на связь.

Бывший директор "Моссада" Шабтай Шавит заявил о недоверии, появившемся в отношениях США и Израиля. "Если бы завтра было предложено передать информацию ЦРУ, я сделал бы все зависящее от меня, чтобы этого не делать", — сообщил экс-чиновник. Коллегу поддержал другой экс-руководитель той же спецслужбы Данни Ятом, полагающий, что Трамп нанес "серьезный урон" безопасности Израиля и США.

Отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом, уже подмоченные, усугубляются опасениями по поводу рекордной сделки по поставкам оружия, заключенной Трампом с Саудовской Аравией. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц назвал произошедшее непредвиденным и нежелательным событием. "Сделка на сотни миллионов долларов — тема, по которой мы должны были получить объяснения заранее", — заявил чиновник в интервью радио Kan.

Хорошая мина при плохой игре

Во властных кругах Израиля избрание Дональда Трампа президентом США встретили с горячим одобрением. В ходе своей предвыборной кампании республиканец давал обещание перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сделав шаг к признанию этого города в качестве израильской столицы. Собирался Трамп и выйти из соглашения по атомной программе с Ираном, которого в Израиле считают своим стратегическим противником. Ничего из этого еще не было сделано, и надежды на особенно тесный союз с Америкой Трампа в Тель-Авиве тают.

Взаимное охлаждение чувствуется и в языке дипломатического протокола. Накануне визита министра правительства Нетаньяху объявили, что не намерены присутствовать на встрече с Трампом в аэропорту. Главе правительства потребовалось в спешном порядке вменить им это в обязанность. Посольство США в Саудовской Аравии за несколько дней до визита позволило себе дипломатический афронт. Работники Госдепа опубликовали ролик о визите Трампа на Ближний Восток на арабском языке без упоминания того, что президент собирается отправиться в Израиль.

Стороны могут найти и другие поводы для взаимного неудовольствия. По информации издания Frankfurt Allgemeine Zeitung, визит Трампа в израильский Музей Холокоста Яд ва-Шем продлится всего 15 минут и будет носить исключительно протокольный характер. Глава американского государства мог бы уделить катастрофе европейского еврейства в XX веке и гораздо больше внимания.

© AFP 2017 / Saul Loeb Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Февраль 2017 года © AFP 2017 / Saul Loeb Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Февраль 2017 года

Коалиция против Ирана

Существует по крайней мере одна точка схождения между двумя странами, которые Дональд Трамп посещает на Ближнем Востоке, — Израилем и Саудовской Аравией. И это враждебное отношение к Ирану. В преддверии визита Трампа в еврейское государство министр разведки Израиль Кац заявил , что американский лидер "усилит антииранский лагерь в регионе". На то же самое надеются и в Эр-Рияде.

Закупленные Саудовской Аравией американские вооружения могут быть использованы против повстанцев-хуситов, воюющих в Йемене при поддержке Тегерана. Притом что по своей численности армия Саудовской Аравии занимает третье место на Ближнем Востоке, восставшие шииты ей оказываются не по плечу. Накануне визита Трампа в Эр-Рияд хуситы добились военного успеха, выбив саудитов из уезда Джубан провинции Дала. Вслед за тем, когда Трамп уже находился в воздухе, повстанцы нанесли символический ракетный удар по саудовской столице: снаряд приземлился в 150 километрах от нее.

Израильтяне также вовлечены в конфронтацию с Ираном посредством поддерживаемой тем шиитской группировки "Хезболла"*, имеющей прочные позиции у израильских границ. По мере ослабления суннитской ИГ*, возможность саудовско-израильского антишиитского сближения все чаще обсуждается на Ближнем Востоке.



*Террористическая организация, запрещенная в России.