В Стамбуле снесли здание клуба, где произошел теракт в новогоднюю ночь

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Мэрия Стамбула сообщила о сносе здания ночного клуба Reina, где в новогоднюю ночь произошел теракт, объяснив это незаконностью его строительства.
В ночь на 1 января вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.
İstanbul’s nightclub Reina demolished after deadly attackhttps://t.co/3uYl1DYXRV pic.twitter.com/qQLMS8nHJU— ANews (@anewscomtr) 22 мая 2017 г.
По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Вместе с ним были задержаны три женщины и один мужчина. В их числе — граждане Киргизии, Египта, Сенегала и Сомали.
"Муниципалитет Стамбула принял решение о сносе клуба Reina в районе Ортакей округа Бешикташ, так как некоторые его части были построены незаконно", — говорится в заявлении мэрии. Городские власти отмечают, что снос был завершен сегодня.
#Istanbul Démolition du night-club Reina où 39 personnes ont péri le 31/12, mitraillées par un membre de l'#EI v @TurkishMinuteTM pic.twitter.com/XvAyyuFz7P— Ariane Bonzon (@ArianeBonzon) 22 мая 2017 г.
Как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источник в клубе, снос стал неожиданностью для его руководства. Здание было разрушено в течение 45 минут.
*террористическая группировка, запрещенная в России
Istanbul: Srušen noćni klub Reina koji je u novogodišnjoj noći bio meta terorističkog napada https://t.co/emtJIUccDg #Istanbul #Reina pic.twitter.com/OxacvASJlc— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) 22 мая 2017 г.