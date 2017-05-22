В Стамбуле снесли здание клуба, где произошел теракт в новогоднюю ночь

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Мэрия Стамбула сообщила о сносе здания ночного клуба Reina, где в новогоднюю ночь произошел теракт, объяснив это незаконностью его строительства.

В ночь на 1 января вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

​По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Вместе с ним были задержаны три женщины и один мужчина. В их числе — граждане Киргизии, Египта, Сенегала и Сомали.

"Муниципалитет Стамбула принял решение о сносе клуба Reina в районе Ортакей округа Бешикташ, так как некоторые его части были построены незаконно", — говорится в заявлении мэрии. Городские власти отмечают, что снос был завершен сегодня.

​Как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источник в клубе, снос стал неожиданностью для его руководства. Здание было разрушено в течение 45 минут.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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