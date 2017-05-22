Трамп потребовал от Ирана прекратить поддержку "террористов и боевиков"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. США и Израиль едины в понимании недопустимости появления у Ирана ядерного оружие и вместе требуют от него прекратить поддержку "террористов и боевиков", заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе визита в Иерусалим.

Осознание иранской угрозы и необходимости ей противостоять президент, приехавший в Иерусалим из Эр-Рияда, назвал предметом растущего консенсуса по всему миру, включая арабские и мусульманские страны.

"Израиль и США могут заявить в один голос, что никогда нельзя допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Никогда. Он должен прекратить финансирование, подготовку и снаряжение террористов и боевиков, и прекратить должен немедленно", — сказал Трамп после переговоров с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

"На эту тему есть однозначный консенсус наций мира, включая многие мусульманские страны. Существует растущее понимание среди ваших арабских соседей того, что у них есть общее дело с вами, общая угроза со стороны Ирана. Это, действительно, угроза. Никаких сомнений здесь быть не может", — добавил он.

Трамп поблагодарил израильское руководство за "приверженность достижению мира с палестинцами" и пообещал предметно обсудить перезапуск процесса урегулирования с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Ривлин ответил, что в Израиле готовы двигаться к миру с соседями. "Господин президент, мы хотим двигаться вперед, и мы должны сделать это вместе, вместе с Америкой", — сказал он.