В Киеве планируют открыть музей монументальной пропаганды СССР

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что в Киеве в ноябре планируют открыть Музей монументальной пропаганды СССР.

"Сегодня, во вторую годовщину вступления в действие законов о декоммунизации, стартует создание в Киеве Музея монументальной пропаганды СССР", — написал Вятрович на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, открытие музея запланировано на ноябрь.

"Избавиться от символов коммунизма в общественном пространстве — это был лишь первый шаг. Ведь мы должны не просто забыть советское прошлое — наоборот, должны помнить, как пример того, что никогда не должно повториться. "Никогда снова" — именно об этом говорить экспонаты посетителям будущего музея монументальной пропаганды СССР", — написал Вятрович.

По данным агентства "Украинские новости", экспонатами музея станут монументальные скульптуры, предоставленные местными властями или частными коллекционерами. Бюджет проекта составит 15-20 миллионов гривен (около 570 тысяч — 760 тысяч долларов по курсу нацбанка).

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов.

Компартия Украины, в свою очередь, направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса. Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.