Менеджер Джамалы не ответил, поедет ли она в Крым на похороны дедушки

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Менеджер украинской певицы Джамалы отказался комментировать, поедет ли певица на похороны своего дедушки в Крым.

Победительница "Евровидения"-2016 Джамала сообщила в понедельник о смерти своего дедушки, похороны которого пройдут в Крыму. "Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе (похороны — ред.) пройдет в Кучук Озене (село на южном берегу Крыма, сейчас носит название Малореченское — ред.) в 15.00", — написала певица на своей странице в Facebook. При этом она не уточнила, поедет ли сама на похороны.

"Чего я буду эти аспекты выяснять?" — сказал РИА Новости менеджер певицы Денис Козловский, отвечая на вопрос, поедет ли певица на похороны.

Ранее певица крымско-татарского происхождения заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать даже для того, чтобы навестить больного дедушку. Джамала родилась в 1983 году в Киргизии, но в детстве переехала в село Малореченское под Алуштой, где и сейчас проживают ее родственники. Одиннадцатого мая сообщалось, что официальное письмо с приглашением посетить Крым в любое удобное время будет направлено в Киев Сусане Джамаладиновой (Джамале) за подписью заместителя председателя правительства республики, постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

Украина получила право и принимала "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".