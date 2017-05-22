Save the Children призвала бороться с распространением холеры в Йемене

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Международная гуманитарная организация Save the Children призывает принять все меры для того, чтобы остановить распространение холеры в Йемене, опасаясь, что число погибших в результате заболевания может достигнуть нескольких тысяч.

"Если не взять критическую ситуацию с холерой под контроль к началу следующего сезона дождей в июле, мы можем увидеть, что число погибших будет исчисляться тысячами, а не сотнями", — говорится в заявлении организации.

По данным Save the Children, ежедневно в Йемене специалисты фиксируют несколько сотен случаев с подозрением на холеру, большинство из предполагаемых больных – дети младше 15 лет.

Министерство здравоохранения Йемена ранее призывало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать "беспрецедентной катастрофы". Как сообщало йеменское агентство Saba, система здравоохранения в стране сильно пострадала из-за конфликта, продолжающегося в Йемене несколько лет, и не может справиться с проблемой.

Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв вспышки холеры в 18 провинциях Йемена составляет 242 человека. Миссия Детского фонда ООН (UNICEF) отмечает "тревожный рост" смертельных случаев, связанных с заболеванием. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.