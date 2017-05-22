Угроза Ирана улучшила отношение к Израилю в арабском мире, заявил Трамп

Плакат с приветствием в Иерусалиме перед визитом президента США Дональда Трампа в Израиль. Архивное фото

Плакат с приветствием в Иерусалиме перед визитом президента США Дональда Трампа в Израиль. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп констатировал улучшение отношения к Израилю в арабском мире, который обеспокоен угрозой со стороны Ирана, и призвал израильтян воспользоваться выгодами этой ситуации.

Первую остановку в Иерусалиме, вписанном в программу его дебютного зарубежного турне, американский лидер сделал в резиденции президента Израиля Реувена Ривлина.

"То, что происходит с Ираном, поставило многие государства в регионе на сторону Израиля. Вы можете воспользоваться выгодами, которые представляет эта ситуация", — сказал Трамп, чье заявление в переводе с английского показало в прямом эфире израильское телевидение.

В Израиль он прилетел из Саудовской Аравии, где встречался не только с руководством королевства, но и лидерами десятков арабских и мусульманских стран.

"Среди этих стран есть те, которые относились к вам, скажем так, не слишком дружественно… Мы будем рады, если эта возможность будет реализована. Это не так просто. Это, безусловно, вызов, но это и большой шанс. Шанс для всего Ближнего Востока", — сказал Трамп.

Ривлин ответил, что в Израиле молятся за мир и борются за него.