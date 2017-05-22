Париж осудил новый запуск баллистической ракеты КНДР

ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж осуждает повторяющиеся нарушения Северной Кореей резолюций СБ ООН и очередной запуск баллистической ракеты, который произошел в минувшее воскресенье, сообщил в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

"Продолжая запрещенную ядерную и баллистическую программу, Северная Корея нарушает режим нераспространения и серьезно угрожает стабильности Северо-Восточной Азии и международной безопасности", — сказал Надаль.

Он отметил, что "Франция держится своих региональных партнеров и вновь подтверждает цель по полному, необратимому и поддающемуся проверке завершению Северной Кореей своей программы и отказа баллистического и ядерного оружия".

КНДР провела пуск баллистической ракеты в воскресенье в 16.59 (10.59 мск) с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета — 560 километров.