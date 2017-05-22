Рахой обвинил власти Каталонии в шантаже

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой считает, что власти Каталонии занимаются шантажом государства, демократии и испанцев, разрабатывая законопроект о получении автономным сообществом независимости от Испании.

Ранее газета El País сообщила, что власти Каталонии разработали механизм, который они задействуют в процессе выхода автономного сообщества из состава Испании — вне зависимости, будет проведен согласованный с испанским правительством референдум о независимости или нет. Так называемый закон "Юридического перехода", к проекту которого получила доступ газета, заменит конституцию на два месяца, пока парламент Каталонии будет "проводить процесс создания парламентской республики Каталония".

"Они шантажируют государство, демократию и испанцев. Мы это не приемлем", — заявил Рахой на пресс-конференции, комментируя публикацию в El País.

По его словам, это "самое серьезное", что он видел "за всю свою политическую карьеру".

Рахой добавил, что предложение об обсуждении каталонского вопроса в конгрессе депутатов, выдвинутое на прошлой неделе правительством, остается в силе.

"Мы никогда не считаем, что рычаги диалога исчерпаны. Пусть Пучдемон (председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон – ред.) объявит свои предложения. То, что было опубликовано — это шантаж, этого в Испании давно не видели. Это уничтожение правового государства, это означает ликвидировать закон, 500 лет национального суверенитета, сказать испанцам, что национального суверенитета не существует. Безрассудство с любой точки зрения – в XXI веке пытаться ликвидировать национальное государство. И сделать это за 24 часа", — сказал премьер.

На прошлой неделе вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что каталонский вопрос необходимо обсудить в конгрессе депутатов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению. В случае согласия вопрос можно передать на рассмотрение двух парламентов. По мнению Пучдемона, приглашение Сантамарии показывает, что правительство Испании признает возможность проведения референдума.

Ранее испанские СМИ сообщали, что дата референдума о независимости автономного сообщества Каталония от Испании будет озвучена главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном на этой неделе. Скорее всего, референдум состоится 1 октября.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.