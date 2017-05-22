Одной из пострадавших при взрыве в Бангкоке потребовалась операция

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Одной из пострадавших при взрыве в госпитале Пхрамонгкутклао в Бангкоке потребовалась операция на лице, так как женщина в момент взрыва находилась в непосредственной близости от взрывного устройства, сообщает в понедельник Седьмой национальный телеканал Таиланда.

Всего при взрыве пострадали 24 человека, все они получили порезы осколками стекла. Тринадцать человек в настоящее время уже покинули больницу, получив медицинскую помощь, остальные пока остаются в больнице и проходят необходимые процедуры, сообщает телеканал.

Устройство было вмонтировано в вазу с цветами и состояло из небольшого количества взрывчатого вещества, электронного взрывателя и мелких гвоздей в качестве поражающих элементов, сообщает телеканал со ссылкой на полицию. Один из следователей, работающих на месте происшествия, заявил телеканалу, что взрывное устройство не было рассчитано на убойный эффект.

"Это взрывное устройство делалось для того, чтобы нанести легкие ранения, а не для того, чтобы убить. Сильно пострадавшая женщина находилась слишком близко к вазе, в которой была спрятана бомба, которая взорвалась прямо ей в лицо. Женщина получила контузию, множественные порезы лица и трещины челюстей. Ее сейчас готовят к операции", — сказал следователь.

Телеканал отмечает, что взрыв произошел на стыке помещений зала выдачи лекарств и комплекса процедурных комнат, каждая из которых названа фамилией таиландского военачальника. Бомба была заложена у двери процедурного кабинета Вонгсуван, названного фамилией генерала Правита Вонгсувана, действующего министра обороны и вице-премьера по национальной безопасности Таиланда, говорится в сообщении.

Госпиталь Пхрамонгкутклао принадлежит министерству обороны Таиланда и обслуживает ветеранов военной и гражданской службы. Некоторые комментаторы, выступившие в новостном выпуске Седьмого телеканала, считают, что взрыв в госпитале мог быть связан с третьей годовщиной военного переворота, в результате которого к власти пришло правительство генерала Праюта Чан-Оча, в котором генерал Правит Вонгсуван занимает одну из важнейших должностей.