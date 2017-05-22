Институт нацпамяти увидел угрозу в наличии у украинцев родных в России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев прекратить общение с родственниками, проживающими в России. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.

"Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине", — подчеркнул Вятрович.

По словам главы Института нацпамяти, против украинцев может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции, и даже родственные связи.

Учреждение занимается изучением и распространением сведений об "украинской революции" 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает эпизоды Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии. Ведомство является одним из авторов закона "о декоммунизации".