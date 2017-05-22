Россия передала Турции информацию по обнаруженным останкам русского офицера

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости, Федор Смирнов. Посольство РФ в Анкаре передало турецкой стороне информацию из Российского государственного военно-исторического архива о вероятной принадлежности останков русского офицера XIХ века, которые были обнаружены ранее в Ардагане на северо-востоке Турции, сообщила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова в понедельник.

Представитель мэрии Ардагана в конце апреля сообщил РИА Новости, что гроб с останками русского офицера был обнаружен при строительстве дома. После этого прах был доставлен в Карс для дальнейшего исследования. При этом представитель управления туризма Карса отметил, что воинское звание офицера уточняется. Накануне турецкие СМИ сообщили, что личность умершего в XIX веке российского офицера, установлена, это подполковник Карл Ржепецкий, который служил в 78-й Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и умер от болезни в 1894 году.

"Мы передали турецкой стороне информацию, полученную нами из Российского государственного военно-исторического архива, сотрудники которого пришли к выводу о том, что останки с большой долей вероятности принадлежат подполковнику Карлу Ржепецкому. Прорабатываем дальнейшие шаги с учетом возможных обращений и пожеланий его родственников", — сказала собеседница агентства, добавив, что пока таких обращений не поступало.

Офицер был похоронен в годы, когда Ардаган и Карс входили в состав России. По итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов Карсская область, куда входил Ардаган, отошла Российской империи, затем была передана Турции по Московскому договору 1921 года.