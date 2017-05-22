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В мире

МИД "пожалел" Маккейна в ответ на оскорбления в адрес Лаврова

14:0422.05.2017
(обновлено: 14:06 22.05.2017)
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© AFP 2017 / Mandel NganСенатор Джон Маккейн. Архивное фотоСенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн оскорбительно высказался в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Так, политик заявил, что главе МИД "нечего делать в Овальном кабинете". В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ сказали, что Маккейн не вызывает ничего, "кроме жалости".

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 10 мая. Позднее газета The New York Times сообщила, что президент якобы рассказал Лаврову о причинах увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

По данным издания, Трамп назвал Коми "психом" и пожаловался на то, что столкнулся с сильным давлением из-за России.
Сам Лавров позднее эти данные опроверг, заявив, что тема отставки главы ФБР на переговорах не обсуждалась.

Что сказал Маккейн

Маккейн заявил в эфире передачи Fox News Sunday, что российскому министру "нечего делать в Овальном кабинете". Кроме того, он обвинил Владимира Путина в том, что он якобы применял "высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Комментируя сообщения СМИ о деталях переговоров Лаврова и Трампа, сенатор заявил, что у него "почти не было слов".

"Понятия не имею, зачем кому-то говорить такое", — пожаловался сенатор.

Реакция Москвы

Слова Маккейна прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила, что Маккейн не вызывает ничего, кроме жалости.

"Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций", — цитирует слова дипломата Национальная служба новостей.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал не обращать внимания на слова Маккейна.

Президент США Дональд Трамп. 18 мая 2017 года
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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"Нет никакого смысла вслушиваться, что именно сказал Маккейн по поводу России и ее политиков. Ибо, на мой взгляд, комментировать Маккейна — это сегодня моветон для любого здравомыслящего человека", — заявил Косачев РИА Новости.

По мнению российского сенатора, накал русофобии в Вашингтоне сейчас находится на пике.

"Однако, как представляется, позиция Маккейна — это не "средняя температура по палате", а самая горячая. Если не сказать горячечная", — добавил Косачев.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не удивился высказываниям американского сенатора.

Президент США Дональд Трамп. Архивне фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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"Маккейн — старый участник холодной войны, он известный провокатор и жуткий русофоб, поэтому ничего другого, как оскорблений и хамства в отношении России, от него ждать не приходится", — заявил Новиков РИА Новости.

"Однако то, что он на такие вещи срывается, означает, что он чувствует себя неуверенно, и такие выпады являются хорошим показателем для российской дипломатии", — добавил депутат.

Низкий уровень культуры

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что слова Маккейна — лишь персональный пиар сенатора, который пытается показать, что "все еще имеет какой-то вес в Республиканской партии".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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"Ну и, по всей видимости, долгое сидение в яме во время плена во Вьетнаме тоже не прошло для Маккейна даром", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, "площадные ругательства" сенатора в адрес российского президента и министра иностранных дел говорят о том, что культурный уровень сенатора Маккейна крайне низок.

"Имеет смысл ему показаться медикам, потому что нормальные люди так себя не ведут. А политики тем более не имеют права позволять себе подобные выходки", — отметил Манойло.

По его словам, визит Лаврова в Вашингтон и его беседа с президентом США вызвали крайнее беспокойство у противников Дональда Трампа в конгрессе.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. 27 октября 2016 года
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
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"Я думаю, что Маккейна очень сильно расстроил визит Лаврова в Вашингтон, который оказался неожиданным для очень многих американских политиков, особенно для тех, которые противостоят Дональду Трампу. Поскольку визит Лаврова, согласованный с Трампом — очень сильный его (президента США — ред.) ход. А то, что Лавров беседовал с Трампом, и противники президента в конгрессе не знают, о чем они разговаривали и о чем договорились — это тем более становится причиной для их очень сильного нервного возбуждения, независимо от того, к какой партии они принадлежат", — уверен политолог.

"Они никак не могут определить, какие действия им нужно предпринять, чтобы парировать эту угрозу, которая у них на горизонте появилась, потому что если Трамп договорится Россией, его позиции резко усилятся. Вот это состояние неопределенности и приводит к появлению подобного рода истерий, ярким примером которых и является истерика сенатора Маккейна", — добавил Андрей Манойло.

"Старая песня" о России

Американист Дмитрий Михеев
© Радио Sputnik
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Джон Маккейн известен своей резко резко антироссийской позицией. Ранее сенатор не раз бездоказательно обвинял Москву в ударах по мирным объектам в Сирии, а не по позициям боевиков.

Также Маккейн призывал ввести новые антироссийские санкции из-за "вмешательства" Москвы в американские выборы. При этом ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не представили доказательств вины Кремля.

В начале мая сенатский комитет по международным делам отклонил проект новых ограничений, что, по данным СМИ, привело в ярость "ястребов" в конгрессе.

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