МИД "пожалел" Маккейна в ответ на оскорбления в адрес Лаврова

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн оскорбительно высказался в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Так, политик заявил, что главе МИД "нечего делать в Овальном кабинете". В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ сказали, что Маккейн не вызывает ничего, "кроме жалости".
По данным издания, Трамп назвал Коми "психом" и пожаловался на то, что столкнулся с сильным давлением из-за России.
Сам Лавров позднее эти данные опроверг, заявив, что тема отставки главы ФБР на переговорах не обсуждалась.
Что сказал Маккейн
Маккейн заявил в эфире передачи Fox News Sunday, что российскому министру "нечего делать в Овальном кабинете". Кроме того, он обвинил Владимира Путина в том, что он якобы применял "высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".
"Понятия не имею, зачем кому-то говорить такое", — пожаловался сенатор.
Реакция Москвы
Слова Маккейна прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила, что Маккейн не вызывает ничего, кроме жалости.
"Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций", — цитирует слова дипломата Национальная служба новостей.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал не обращать внимания на слова Маккейна.
По мнению российского сенатора, накал русофобии в Вашингтоне сейчас находится на пике.
"Однако, как представляется, позиция Маккейна — это не "средняя температура по палате", а самая горячая. Если не сказать горячечная", — добавил Косачев.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не удивился высказываниям американского сенатора.
"Однако то, что он на такие вещи срывается, означает, что он чувствует себя неуверенно, и такие выпады являются хорошим показателем для российской дипломатии", — добавил депутат.
Низкий уровень культуры
Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что слова Маккейна — лишь персональный пиар сенатора, который пытается показать, что "все еще имеет какой-то вес в Республиканской партии".
По словам эксперта, "площадные ругательства" сенатора в адрес российского президента и министра иностранных дел говорят о том, что культурный уровень сенатора Маккейна крайне низок.
"Имеет смысл ему показаться медикам, потому что нормальные люди так себя не ведут. А политики тем более не имеют права позволять себе подобные выходки", — отметил Манойло.
По его словам, визит Лаврова в Вашингтон и его беседа с президентом США вызвали крайнее беспокойство у противников Дональда Трампа в конгрессе.
"Они никак не могут определить, какие действия им нужно предпринять, чтобы парировать эту угрозу, которая у них на горизонте появилась, потому что если Трамп договорится Россией, его позиции резко усилятся. Вот это состояние неопределенности и приводит к появлению подобного рода истерий, ярким примером которых и является истерика сенатора Маккейна", — добавил Андрей Манойло.
"Старая песня" о России
Также Маккейн призывал ввести новые антироссийские санкции из-за "вмешательства" Москвы в американские выборы. При этом ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не представили доказательств вины Кремля.
В начале мая сенатский комитет по международным делам отклонил проект новых ограничений, что, по данным СМИ, привело в ярость "ястребов" в конгрессе.