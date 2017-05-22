МИД "пожалел" Маккейна в ответ на оскорбления в адрес Лаврова

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн оскорбительно высказался в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Так, политик заявил, что главе МИД "нечего делать в Овальном кабинете". В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ сказали, что Маккейн не вызывает ничего, "кроме жалости".

Встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 10 мая. Позднее газета The New York Times сообщила, что президент якобы рассказал Лаврову о причинах увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

По данным издания, Трамп назвал Коми "психом" и пожаловался на то, что столкнулся с сильным давлением из-за России.

Сам Лавров позднее эти данные опроверг, заявив, что тема отставки главы ФБР на переговорах не обсуждалась.

Что сказал Маккейн

Маккейн заявил в эфире передачи Fox News Sunday, что российскому министру "нечего делать в Овальном кабинете". Кроме того, он обвинил Владимира Путина в том, что он якобы применял "высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Комментируя сообщения СМИ о деталях переговоров Лаврова и Трампа, сенатор заявил, что у него "почти не было слов".

"Понятия не имею, зачем кому-то говорить такое", — пожаловался сенатор.

Реакция Москвы

Слова Маккейна прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила, что Маккейн не вызывает ничего, кроме жалости.

"Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций", — цитирует слова дипломата Национальная служба новостей.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал не обращать внимания на слова Маккейна.

"Нет никакого смысла вслушиваться, что именно сказал Маккейн по поводу России и ее политиков. Ибо, на мой взгляд, комментировать Маккейна — это сегодня моветон для любого здравомыслящего человека", — заявил Косачев РИА Новости.

По мнению российского сенатора, накал русофобии в Вашингтоне сейчас находится на пике.

"Однако, как представляется, позиция Маккейна — это не "средняя температура по палате", а самая горячая. Если не сказать горячечная", — добавил Косачев.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не удивился высказываниям американского сенатора.

"Маккейн — старый участник холодной войны, он известный провокатор и жуткий русофоб, поэтому ничего другого, как оскорблений и хамства в отношении России, от него ждать не приходится", — заявил Новиков РИА Новости.

"Однако то, что он на такие вещи срывается, означает, что он чувствует себя неуверенно, и такие выпады являются хорошим показателем для российской дипломатии", — добавил депутат.

Низкий уровень культуры

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что слова Маккейна — лишь персональный пиар сенатора, который пытается показать, что "все еще имеет какой-то вес в Республиканской партии".

"Ну и, по всей видимости, долгое сидение в яме во время плена во Вьетнаме тоже не прошло для Маккейна даром", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, "площадные ругательства" сенатора в адрес российского президента и министра иностранных дел говорят о том, что культурный уровень сенатора Маккейна крайне низок.

"Имеет смысл ему показаться медикам, потому что нормальные люди так себя не ведут. А политики тем более не имеют права позволять себе подобные выходки", — отметил Манойло.

По его словам, визит Лаврова в Вашингтон и его беседа с президентом США вызвали крайнее беспокойство у противников Дональда Трампа в конгрессе.

"Я думаю, что Маккейна очень сильно расстроил визит Лаврова в Вашингтон, который оказался неожиданным для очень многих американских политиков, особенно для тех, которые противостоят Дональду Трампу. Поскольку визит Лаврова, согласованный с Трампом — очень сильный его (президента США — ред.) ход. А то, что Лавров беседовал с Трампом, и противники президента в конгрессе не знают, о чем они разговаривали и о чем договорились — это тем более становится причиной для их очень сильного нервного возбуждения, независимо от того, к какой партии они принадлежат", — уверен политолог.

"Они никак не могут определить, какие действия им нужно предпринять, чтобы парировать эту угрозу, которая у них на горизонте появилась, потому что если Трамп договорится Россией, его позиции резко усилятся. Вот это состояние неопределенности и приводит к появлению подобного рода истерий, ярким примером которых и является истерика сенатора Маккейна", — добавил Андрей Манойло.

"Старая песня" о России

Джон Маккейн известен своей резко резко антироссийской позицией. Ранее сенатор не раз бездоказательно обвинял Москву в ударах по мирным объектам в Сирии, а не по позициям боевиков.

Также Маккейн призывал ввести новые антироссийские санкции из-за "вмешательства" Москвы в американские выборы. При этом ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не представили доказательств вины Кремля.

В начале мая сенатский комитет по международным делам отклонил проект новых ограничений, что, по данным СМИ, привело в ярость "ястребов" в конгрессе.