Додон попросил Медведева ускорить амнистию для нелегальных мигрантов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Молдавии Игорь Додон на полях саммита глав ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Молдавии Игорь Додон на полях саммита глав ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к руководству Российской Федерации с просьбой ускорить амнистию для молдавских мигрантов, нарушивших закон о порядка въезда в РФ.

Как написал Додон на своей официальной странице в Facebook после рабочей встречи с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в Стамбуле, стороны "обсудили международную обстановку и двусторонние отношения между нашими странами".

"Поблагодарил Дмитрия Медведева за решение вопросов по экспорту продукции молдавских предприятий на российский рынок и решение вопроса трудовых мигрантов. Попросил руководство Российской Федерации ускорить амнистию для наших мигрантов, нарушения которых попадают под статью 27 закона 114 (закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию")", — отметил Додон.

Он также сообщил, что в понедельник "с визитом в Российской Федерации находятся советники президента Молдавии Елена Горелова и Ион Пержу по вопросам сельского хозяйства и Роспотребнадзора". "Они проведут целый ряд других важных встреч для расширения торгово-экономического сотрудничества. Дмитрий Медведев высказался за дальнейшее укрепление и расширение отношений между нашими странами", — добавил Додон.

Додон вступил в должность главы республики 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.